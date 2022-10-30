Son dakika spor haberi: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Kocaelispor deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u Okan ve Tayfun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftada Zonguldak Kömürspor kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Müsabaka Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Karaelmas Köksal

Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Muhammed Yıldız xx, Burak Gültek xx

Zonguldak Kömürspor: Ömer xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Emrah xx, Mevlüt xx (Emin dk. 70 x), Emre x (Ertuğrul dk. 86 x), Oğuzhan Matur xx, Ercüment xx, Aykut xx (Mümin dk. 70 x), Eyüp xx, Fatih xx, Embiya x (Hacı Ömer dk. 60 x)

Kocaelispor: Gökhan xx, Yalçın xx, Coelho xx, Atila xx, Mehmet xx, Cihat xx, Tayfun xx, İlyas x (Yiğit Ali dk. 70 x), Cem x (Hazarhan dk. 90 ?), Okan xxx (Beykan dk. 70 x), Samed xx (Mertan dk. 81 x)

Kırmızı Kart: (Mehmet dk. 78) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Emre, Hacı Ömer, Fatih (Zonguldak Kömürspor), İlyas, Mehmet, Yalçın (Kocaelispor)

Gol: Okan (dk. 51), Tayfun (dk. 61) (Kocaelispor)

