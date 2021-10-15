15 Ekim 2021, Cuma
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Sakaryaspor - Hekimoğlu Trabzon maçının saati Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle değiştirildi!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ile Hekimoğlu Trabzon kozlarını paylaşacak. 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşmesi planlanan zorlu mücadele, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının 19.00'da oynanacak olması sebebiyle saat 16.30'a çekildi. | Son dakika spor haberleri
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya gelecek.
Daha önce saat 19.00'da oynanacağı açıklanan zorlu mücadelenin saati 16.30 olarak değiştirildi.
Hekimoğlu Trabzon konuyla ilgili açıklama yayınladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Takımımızın 17 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının saati, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 19:00'da oynanacak olmasından dolayı her iki kulübün ortak isteği ile 16:30 olarak değiştirilmiştir.
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