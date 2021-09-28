28 Eylül 2021, Salı

TFF 2. LİG

Tarsus İdman Yurdu'nda Ergün Penbe dönemi sona erdi!

Ergün Penbe dönemi sona erdi!
TFF 2. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu, teknik direktör Ergün Penbe ile yolların ayrıldığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu, teknik direktör Ergün Penbe ile yolları ayırdı.

Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, yaptığı açıklamada, kulübe 2 sezon hizmet eden ve yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanan teknik direktör Ergün Penbe'nin görevine yönetim kurulu kararıyla son verildiğini belirtti. Kırbıyık, "Ergün Penbe'ye bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diler, kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 2. LİG HABERLERİ
TFF’den Kastamonuspor kararı TFF'den Kastamonuspor kararı
Eskişehirsporlu futbolcu trafik kazasında yaralandı Eskişehirsporlu futbolcu trafik kazasında yaralandı
Batuhan Karadeniz paylaşılamıyor! Batuhan Karadeniz paylaşılamıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör