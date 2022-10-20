TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, kulüpte üst yöneticilik görevini yürüten Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Riekerink ile karşılıklı anlaşarak dostane şekilde yolların ayrıldığı belirtildi.

Riekerink'in kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesi nedeniyle bu ayrılığın gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Riekerink'e kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.