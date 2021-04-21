21 Nisan 2021, Çarşamba

TFF 2. LİG

Son dakika spor haberi: Kulüp başkanı corona virüsüne yenik düştü!

Kulüp başkanı corona virüsüne yenik düştü!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede corona virüsüne yakalandığı belirlenen Kulübü Başkanı , hayatını kaybetti. Aksu, 11 günlük yaşam mücadelesi vermesine karşın, hayata gözlerini yumdu. | Son dakika spor haberleri

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kulübü'nün Başkanı , böbrek rahatsızlığı nedeniyle 11 Nisan günü 'daki bir özel hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan Ali Aksu'nun yapılan corona virüsü testi de pozitif çıktı. Bir süre sonra 'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesine alınan Ali Aksu, yaşamını yitirdi. Ali Aksu'nun cenazesinin bugün merkez mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Daha önce 2018-2019 futbol sezonunda Serik Belediyespor kulüp başkanlığı yapan Ali Aksu, 31 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi. Turizmci iş insanı Ali Aksu, evli, 1 erkek, 3 kız babasıydı.

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