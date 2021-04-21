Son dakika spor haberi: Kulüp başkanı corona virüsüne yenik düştü!

Antalya'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede corona virüsüne yakalandığı belirlenen Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu, hayatını kaybetti. Aksu, 11 günlük yaşam mücadelesi vermesine karşın, hayata gözlerini yumdu. | Son dakika spor haberleri

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü'nün Başkanı Ali Aksu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 11 Nisan günü Antalya'daki bir özel hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan Ali Aksu'nun yapılan corona virüsü testi de pozitif çıktı. Bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesine alınan Ali Aksu, yaşamını yitirdi. Ali Aksu'nun cenazesinin bugün Belek merkez mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Daha önce 2018-2019 futbol sezonunda Serik Belediyespor kulüp başkanlığı yapan Ali Aksu, 31 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi. Turizmci iş insanı Ali Aksu, evli, 1 erkek, 3 kız babasıydı.

DİĞER

TFF 2. LİG HABERLERİ