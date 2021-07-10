10 Temmuz 2021, Cumartesi

TFF 2. LİG

Hekimoğlu Trabzon'da 3 ayrılık birden!

Hekimoğlu Trabzon'da 3 ayrılık birden!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon, 3 oyuncuyla yollarını ayırdı. Karadeniz temsilcisi Eray Ataseven, Oğuz Kocabal ve Serkan Odabaşoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Hekimoğlu Trabzon FK'da 3 oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2021-2022 sezonu öncesi Eray Ataseven, Oğuz Kocabal ve Serkan Odabaşoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Bu 3 oyuncuya kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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