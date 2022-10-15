Bayburt Özel İdarespor Bursaspor CANLI

TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Beyaz Grup'ta Bayburt Özel İdarespor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Peki, Bayburt Özel İdarespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayburt Özel İdarespor - Bursaspor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...