Düzcespor Şanlıurfaspor maçı CANLI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında Düzcespor ile Şanlıurfaspor karşılaşacak. Peki, Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? Düzcespor - Şanlıurfaspor maçıyla ilgili detaylar haberimizde...

TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 12:01 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022- 12:01