Düzcespor Şanlıurfaspor maçı CANLI

TFF 2. Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla sürüyor. Beyaz Grup'ta Düzcespor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Düzcespor, 14 puanla 6. sırada yer alıyor. 19 puan toplayan Şanlıurfaspor ise zirvede bulunuyor.
DÜZCESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig'in 10. haftasında oynanacak Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
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