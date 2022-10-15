Zonguldak Kömürspor - Kastamonuspor maçı CANLI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Zonguldak Kömürspor ile Kastamonuspor kozlarını paylaşacak. Peki, Zonguldak Kömürspor - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zonguldak Kömürspor - Kastamonuspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.