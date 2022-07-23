TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, uzun yıllar Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu teknik direktör Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı. Resmi sözleşmenin pazartesi günü imzalanması bekleniyor. Başkan Süleyman Kabalak, transfer çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.
Isparta 32 Spor teknik direktörlük için Yusuf Şimşek ile anlaştı
TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaşmaya vardı.
TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2022- 23:33
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