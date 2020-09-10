Eskişehirspor'un 17 yaşındaki yıldızı Metehan Altunbaş LASK Linz'de!

Eskişehirspor'un 17 yaşındaki genç forveti Metehan Altunbaş Avusturya Ligi takımlarından LASK Linz'e transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e veda eden ve zor dönemlerden geçen Eskişehirspor'un gelecek vadeden genç futbolcusu Metehan Altunbaş, Avusturya Ligi ekibi LASK Linz'e transfer oldu. LASK Linz, 300 bin Euro bonservis bedeli ile Eskişehirsporlu Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı. Eskişehirspor Metehan'ın transferinde şartlar oluşursa 150 bin Euro daha bonus elde edecek. Es-es bir sonraki satıştan yüzde 15 pay elde edecek.

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