10 Eylül 2020, Perşembe

TFF 2. LİG

Eskişehirspor'un 17 yaşındaki yıldızı Metehan Altunbaş LASK Linz'de!

Metehan Altunbaş LASK Linz'de!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

'un 17 yaşındaki genç forveti Avusturya Ligi takımlarından LASK Linz'e oldu.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'e veda eden ve zor dönemlerden geçen 'un gelecek vadeden genç futbolcusu , Avusturya Ligi ekibi LASK Linz'e oldu. LASK Linz, 300 bin Euro bonservis bedeli ile Eskişehirsporlu Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı. Eskişehirspor Metehan'ın transferinde şartlar oluşursa 150 bin Euro daha bonus elde edecek. Es-es bir sonraki satıştan yüzde 15 pay elde edecek.

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