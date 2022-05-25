İskenderunspor - Iğdır FK maç sonucu: 1-1 (Penaltılar: 7-6) İskenderunspor - Iğdır FK MAÇ ÖZETİ

TFF 3. Lig Yükselme Play-Off Turu'nda İskenderunspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca maç seri penaltı vuruşlarına gitti. Penaltı atışları sonucunda 7-6'lık skorla gülen taraf İskenderunspor oldu ve 2. Lig'in yolunu tuttu.

TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 19:33 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022- 19:54