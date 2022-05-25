TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Alagöz Holding Iğdır FK'ye penaltılarda 7-6 üstünlük sağlayan İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
15. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK, öne geçti. Ceza sahasının solunda topla buluşan Muhammet Reis, topu penaltı noktasının önündeki Suat Kaya'ya çıkardı. Suat'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
41. dakikada İskenderunspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest atışta kaleci Bayram Olgun'un yumrukladığı top, ceza sahasının sağında Enes Soy'un önünde kaldı. Enes'in şutunda top filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona erdi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran İskenderunspor, adını TFF 2. Lig'e yazdırdı.