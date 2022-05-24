Semih Karadeniz ve Diogo Özçakmak 1 yıl daha Kocaelispor’da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Semih Karadeniz ve Diogo Özçakmak ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
TFF 2. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 24.05.2022- 20:22
Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da kadro planlaması başladı. Sağ bek Semih Karadeniz ve stoper Diogo Aleksis Özçakmak'ın 31 Mayıs'ta bitecek olan opsiyonları kullanıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından her iki oyuncuyla da Mayıs 2023'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.