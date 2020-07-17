17 Temmuz 2020, Cuma
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TFF 2. Lig Play-Off maçları
20 Temmuz Pazartesi
20.00 Manisa FK-İnegölspor
20.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK
22.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor
22.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor
Yarı finaller 24 Temmuz saat 20.00 ve 22.00'da, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.
TFF 3. Lig Play-Off maçları:
1. Grup - 21 Temmuz Salı
20.00 Anagold 24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor
22.00 68 Aksaray Bld.-1928 Bucaspor
2. Grup - 22 Temmuz Çarşamba
20.00 Bld. Derincespor-Karşıyaka
22.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor
3. Grup - 23 Temmuz Perşembe
20.00 Somaspor-Muğlaspor
22.00 Pazarspor-Nevşehir Bld.
1. Grup finali 25 Temmuz'da, 2. Grup finali 26 Temmuz'da, 3. Grup finali ise 27 Temmuz'da oynanacak.
TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programınında değişikliğine gitti. 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynanacak müsabakaların başlama saatlerinde değişiklikler yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off karşılaşmalarının saatlerinde değişiklik yaptı. TFF'den açıklanan yeni program şu şekilde:
TFF 2. Lig Play-Off maçları
20 Temmuz Pazartesi
20.00 Manisa FK-İnegölspor
20.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK
22.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor
22.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor
Yarı finaller 24 Temmuz saat 20.00 ve 22.00'da, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.
TFF 3. Lig Play-Off maçları:
1. Grup - 21 Temmuz Salı
20.00 Anagold 24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor
22.00 68 Aksaray Bld.-1928 Bucaspor
2. Grup - 22 Temmuz Çarşamba
20.00 Bld. Derincespor-Karşıyaka
22.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor
3. Grup - 23 Temmuz Perşembe
20.00 Somaspor-Muğlaspor
22.00 Pazarspor-Nevşehir Bld.
1. Grup finali 25 Temmuz'da, 2. Grup finali 26 Temmuz'da, 3. Grup finali ise 27 Temmuz'da oynanacak.
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