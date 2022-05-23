TFF 3. Lig Yükselme Play-Off Finali'nde Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan maçta uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Karşılaşmada seri penaltı atışları sonucunda gülen taraf 5-4'lük skorla Fethiyespor oldu.
İŞTE NEFES KESEN SERİ PENALTI ATIŞLARI
Stat: Eryaman
Hakemler: Onur Özütoprak, Önder Çalış, Mehmet Özer
Fethiyespor: Enes Fidayeo, Serhat Mutlu, Kadir Kurt, Özgür Çelik, Erdinç Karakaş, Onur Öztonga (Dk. 97 Talha Mayhoş), Serdar Ümit Deniz, Nurettin Çakır, Umut Kaya (Dk. 106 Berkin Taşkın), Ali Han Tunçer, Serhan Yılmaz (Dk. 115 Cihad Ateş)
İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel, Erhan Karayer, Özkan Zileli (Dk. 46 Gökcan Gelmen), Burak Bilgen (Dk. 120 Nurettin Çağlar), Aslan Gök, Serhat Tunç (Dk. 66 Ömer Önder), Muhammed Raşit Şahingöz (Dk. 77 Murat Can Bölükbaşı), Ömer Çiçek (Dk. 77 Batuhan Ayvaz) (Dk. 117 Furkan Güneş), Berkay Öztuvan, Hakan Yılmaz, Umut Aydın
Sarı kart: Dk. 103 Nurettin Çakır (Fethiyespor)