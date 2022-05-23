Fethiyespor - İçel İdmanyurdu maç sonucu: 0-0 (Penaltılar: 5-4) (Fethiyespor - İçel İdmanyurdu maç özeti)

TFF 3. Lig Yükselme Play-Off Finali'nde Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan maçta uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Karşılaşmada seri penaltı atışları sonucunda gülen taraf 5-4'lük skorla Fethiyespor oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 22:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 23:05