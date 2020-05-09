Son dakika: Sancaktepe FK'da 9 kişide corona virüsü pozitif çıktı!

TFF 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü, yaptığı açıklamayla kulüpten 9 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü, yaptığı açıklamayla teknik heyetten 2, futbolculardan 4 ve kulüp çalışanlarından 3 kişi olmak üzere toplamda 9 kişide corona virüsü çıktığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

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