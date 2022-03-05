TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı ve 3 puanı kazanan taraf oldu.

Niğde Anadolu ile Sakaryaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kozlarını paylaştı. Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Burak Süleyman, 29. dakikada Ömer Bozan ve 60. dakikada Ozan Sol kaydetti. Niğde Belediye'nin golleri 45+1. dakikada Burak Albayrak ve 52. dakikada Sarper Çağlar'dan geldi.



Sakaryaspor'da Eyüpcan Delibalta 48. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla Sakaryaspor 62 puanla liderliğini sürdürdü. Niğde Anadolu ise 14 puanda kaldı.