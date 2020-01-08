Elazığ’a şok ceza

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Elazığspor, geçmiş dönemdeki oyunculara olan borçları nedeniyle üç dönem geçici transfer yasağı aldı. Elazığspor'un daha önce 3 puanı silinmişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Elazığspor, geçmiş dönemdeki oyunculara olan borçları nedeniyle üç dönem geçici transfer yasağı aldı. Elazığspor'un daha önce 3 puanı silinmişti.