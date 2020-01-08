08 Ocak 2020, Çarşamba

TFF 2. LİG

Elazığ’a şok ceza

Elazığ’a şok ceza
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 08.01.2020

 2. Lig ekibi , geçmiş dönemdeki oyunculara olan borçları nedeniyle üç dönem geçici transfer yasağı aldı. Elazığspor'un daha önce 3 puanı silinmişti.

2. Lig ekibi , geçmiş dönemdeki oyunculara olan borçları nedeniyle üç dönem geçici transfer yasağı aldı. Elazığspor'un daha önce 3 puanı silinmişti.

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