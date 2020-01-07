07 Ocak 2020, Salı

TFF 2. LİG

Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı

Türk kulübüne 3 dönem transfer yasağı!
TFF 2. LİG
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020

engelini kaldırabilmek için çözüm yolları arayan 'da Kulüp Başkanı , ’dan 3 futbolcuya olan nedeniyle geçici transfer yasağı aldıklarını, borcun ödenmesi ile durumun ortadan kalkacağını söyledi.

2. Lig'de mücadele eden 'a, geçmiş dönemdeki yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle tarafından 3 dönemlik geçici yasağı geldiği bildirildi. Kulüp Başkanı , Elazığspor'a FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı iddialarının doğru olmadığını, 3 futbolcu konusunda geçici transfer yasağı olduğunu söyledi.

Eski futbolcular Hamidou Traore, Sarpong ve Segbefia olmak üzere toplamda 168 bin Euro nedeniyle FIFA'dan geçici transfer yasağı aldıklarına değinen Öztürk, bu borcun ödenmesi veya yapılandırılması durumunda yasağın ortadan kalkacağını aktardı.

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