Sakaryaspor 2-2 İnegölspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sakaryaspor ile İnegolspor kozlarını paylaştı. İki takım, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Sakaryaspor'un golleri Tahir Babaoğlu (p) ve Ümit Kurt'tan gelirken, İnegölspor'un gollerini Ersel Aslıyüksek ve Ömer Faruk Ermeç kaydetti.

TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 16:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 16:56