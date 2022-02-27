TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Zonguldak Kömürspor, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Şanlıurfaspor'un golü 56. dakikada Muhammed Durmuş'tan gelirken, Zonguldak Kömürspor'un golünü 45. dakikada Rıdvan Bingöl kaydetti.
Şanlıurfaspor bu sonuçla puanını 30'a yükseltti. Zonguldak Kömürspor ise puanını 26'ya çıkardı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta maçında Şanlıurfaspor, 5 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Bucaspor 1928'e konuk olacak. Zonguldak Kömürspor ise aynı gün saat 14.30'da Kırklarelispor'u ağırlayacak.