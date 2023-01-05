TFF 2’nci Lig takımlarından 1461 Trabzon FK, Trabzonspor’dan Anıl Türkmen ile Başakşehir’den Enes Karakuş’u transfer etti.

TFF 2'nci Lig ekibi 1461 Trabzon FK, Trabzonspor'dan Anıl Türkmen ile Başakşehir'den Enes Karakuş'u kadrosuna kattı.



TFF 2'nci Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon FK, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in forvet oyuncusu Enes Karakuş ile Trabzonspor'dan Anıl Türkmen'i renklerine bağladı. 19 yaşındaki savunma oyuncusu Anıl Türkmen yeni takımına 4.5 yıl süreyle transfer olurken, 22 yaşındaki Enes Karakuş ise sezon sonuna kadar 1461 Trabzon FK'da forma giyecek.