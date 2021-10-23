23 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 2. LİG

İnegölspor 0-5 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sakaryaspor İnegölspor’u farklı geçti!
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

TFF 2'nci Lig'de İnegölspor, evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Konuk takım Sakaryaspor, ev sahibi İnegölspor'u 5-0 ile farklı geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 2'nci Lig'de İnegölspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'a 5-0 yenildi.

35'nci dakikada gelişen konuk takım atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Onur'un şutu golü getirdi: 0-1.
53'ncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mustafa'ın şutu ağlarla buluştu: 0-2.
66'ncı dakikada ceza sahasına ortalanan topa yükselen Çağlayan'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-3.
78'inci dakikada ceza sahasına atılan topla buluşan Mustafa'ın vuruşu golü getirdi: 0-4.
87'nci dakikada ceza sahasına giren Furkan düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ömer Faruk'un vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.
90+4'üncü dakikada topla buluşan Umut'un vuruşu golü getirdi: 0-5.
Müsabaka deplasman ekibinin 5-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Serdar Osman Akarsu, Hakan Erkan

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek - Türker Toptaş (Dk. 46 Erdem Koçal), İbrahim Sürgülü, Hakkı İsmet Şimşek (Dk. 79 Furkan Mızrak), Mustafa Kayabaşı (Dk. 61 Emir Özsoy), Bahadır Taşdelen, Serkan Sözmen, Samet Cantürk (Dk. 79 Ogün Çalışkan), Selimcan Temel, Ersel Aslıyüksek (Dk. 12 Aykut Uluç), Ömer Faruk Ermeç

SAKARYASPOR: Furkan Köse (Dk. 36 Fatih Gülmez) - Çağlayan Menderes, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 60 İrfan Akgün), Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (Dk. 60 Ömer Can Sokullu), Onur Ramazan Toprak, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Onur Karakabak, Hurşit Taşçı (Dk. 60 Umut Sönmez), Ümit Kurt (Dk. 71 Eyüpcan Delibalta), Mustafa Tahir Babaoğlu

GOLLER: Dk. 35 Onur Toprak, Dk. 53 - Dk. 78 Mustafa Tahir Babaoğlu, Dk. 66 Çağlayan Menderes, Dk. 90+4 Umut Sönmez (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Türker Toptaş (İnegölspor) - Hurşit Taşçı (Sakaryaspor)

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