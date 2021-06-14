14 Haziran 2021, Pazartesi

TFF 2. LİG

Joao Pereira Trabzon'da! Hekimoğlu Trabzon forması giydi

Pereira, Hekimoğlu Trabzon formasını giydi
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

'da 3.5 yıl forma giyen ve geçtiğimiz sezon devre arasında yollarını ayıran , tatil için 'a geldi. Portekizli sağ bek, forması da giydi.

2017-2021 yılları arasında 'da forma giyen ve sezonu ekibi 'da şampiyon olarak tamamlayan , tatil için geldiği 'da 2'nci Lig ekiplerinden FK'nın Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kantekin, Joao Pereira'ya üzerinde ismi yazılı forması hediye etti. Pereira, yeni sezonda Trabzon temsilcisine başarılar diledi.


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