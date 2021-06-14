14 Haziran 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Joao Pereira Trabzon'da! Hekimoğlu Trabzon forması giydi
Trabzonspor'da 3.5 yıl forma giyen ve geçtiğimiz sezon devre arasında yollarını ayıran Joao Pereira, tatil için Trabzon'a geldi. Portekizli sağ bek, Hekimoğlu Trabzon forması da giydi.
2017-2021 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen ve sezonu Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon'da şampiyon olarak tamamlayan Joao Pereira, tatil için geldiği Trabzon'da 2'nci Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK'nın Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kantekin, Joao Pereira'ya üzerinde ismi yazılı Hekimoğlu Trabzon FK forması hediye etti. Pereira, yeni sezonda Trabzon temsilcisine başarılar diledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 2. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig