28 Mayıs 2021, Cuma

TFF 2. LİG

Kocaelispor-Sakaryaspor | CANLI

Kocaelispor-Sakaryaspor | CANLI
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Misli.com 2. Lig play-off final maçında ile karşı karşıya geliyor. Dev finali kazananın . Lig'e yükseleceği maçın tüm detayları ve CANLI anlatımı haberimizde...

Misli.com 2. Lig play-off final karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleden galibiyetle ayrılan takım, . Lig'e yükselecek.

KOCAELİSPOR-SAKARYASPOR İLK 11'LER

Kocaelispor: Bayram, Musa, Murat Cem, Semih, Gökhan, Numan, Benhur, İrfan, Mesut, Mustafa Tahir, Burak.

Sakaryaspor: Oğuz, Hakan, Ümit, Burak, Canberk, Azad, Çağrı, Nuri, Reis, Abdulaziz, Berk.


KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı saat 20:00'de başladı ve 'nda oynanıyor. Hakem 'in yönettiği müsabakayı D-Smart'tan canlı izleyebilirsiniz.

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