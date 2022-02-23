Daha önce 2. Lig ve 3. Lig müsabakalarında karşılaşan 1461 Trabzon ve Sakaryaspor, bu kez 1. Lig hedefleri için sahaya çıkacak. 55 puanla aynı sırayı paylaşan iki takım, bu müsabaka ile liderin adını belirleyecek. Peki, 1461 Trabzon Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Daha önce 2. Lig ve 3. Lig müsabakalarında karşılaşan 1461 Trabzon ve Sakaryaspor, bu kez 1. Lig hedefleri için sahaya çıkacak. 55 puanla aynı sırayı paylaşan iki takım, bu müsabaka ile liderin adını belirleyecek. Peki, 1461 Trabzon Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

1461 TRABZON SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon, Sakaryaspor'u konuk edecek. 23 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'da oynanacak mücadele, 1461 Trabzon FK'nin YouTube kanalında canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacak.