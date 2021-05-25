25 Mayıs 2021, Salı
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Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Misli.com 2. Lig play-off final maçında Kocaelispor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve oynanacağı stadyum da yer alıyor. TFF, yaptığı açıklama ile finalin detaylarını duyurdu. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Misli.com 2. Lig play-off final maçında büyük heyecan yaşanıyor. Kocaelispor ile Sakaryaspor final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı 28 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakanın yayınlanacağı kanal henüz netleşmedi.
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