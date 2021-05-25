25 Mayıs 2021, Salı

TFF 2. LİG

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Misli.com 2. Lig play-off final maçında ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve oynanacağı stadyum da yer alıyor. , yaptığı açıklama ile finalin detaylarını duyurdu. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig play-off final maçında büyük heyecan yaşanıyor. ile final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı 28 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de 'nda oynanacak. Müsabakanın yayınlanacağı kanal henüz netleşmedi.

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