Manisa FK’da 3 isim ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamasa da devre arasına 42 puanla lider giren Manisa FK, üç futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu'nu gönderdi. Orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamasa da devre arasına 42 puanla lider giren Manisa FK, üç futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu'nu gönderdi. Orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi.