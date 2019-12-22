22 Aralık 2019, Pazar

TFF 2. LİG

Manisa FK’da 3 isim ayrıldı

Manisa FK’da 3 isim ayrıldı
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 22.12.2019

2. Lig 'ta son 3 maçını kazanamasa da devre arasına 42 puanla lider giren Manisa FK, üç futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu'nu gönderdi. Orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi.

2. Lig 'ta son 3 maçını kazanamasa da devre arasına 42 puanla lider giren Manisa FK, üç futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu'nu gönderdi. Orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi.

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