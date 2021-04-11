11 Nisan 2021, Pazar

TFF 2. LİG

Eyüpspor TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon Eyüpspor!
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında , Kastamonuspor'la karşılaştı ve mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte İstanbul temsilcisi bitime 5 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalan , puanını 79'a çıkardı.

Haftaya lig ikincisi Sakaryaspor'un 18 puan önünde giren Eyüpspor, bu sonuçla TFF 1. Lig'e yükseldi.

GMG Kastamonusporlu oyuncular, karşılaşma öncesi Eyüpsporlu futbolcuları sahaya çıkışları sırasında alkışlarla karşıladı.

TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon 'e yükselme mücadelesi vermişti.

Normal sezonu Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği Misli.com 2. Lig'de, grup birincilerini takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip, finalde karşılaşacak.

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