15 Nisan 2021, Perşembe

TFF 2. LİG

Eyüpspor puan rekor kırdı!

Eyüpspor rekor kırdı!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dakika spor haberleri: Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 5 hafta kala TFF 1’inci Lig’e çıkmayı garantileyen ,rekor kırdı. , 2013-2014 sezonunda ’nın 34 maç sonunda topladığı 81 puanlık rekorunu egale etti.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 5 hafta kala TFF 1'inci Lig'e çıkmayı garantileyen , bir rekora imza attı. 34 haftanın ardından puanını 82'ye çıkaran , 2'nci Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaşarak rekor kırdı.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 34'üncü hafta maçında deplasmanda 'u 1-0 mağlup eden Eyüpspor, 2013-2014 sezonunda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 'nın 34 maç sonunda topladığı 81 puanlık rekorunu kırdı. 55'inci dakikada 'dan transfer edilen 'nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanan ve hanesine 3 puan ekleyen İstanbul temsilcisi, puanını 82'ye çıkararak 2'nci Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaştı.



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