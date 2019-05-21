21 Mayıs 2019, Salı

TFF 2. LİG

Sakaryaspor finale yükseldi

Sakaryaspor finale yükseldi
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 21.05.2019

Spor Toto 2. Lig Yarı Final müsabakasında , ilk maçta 4-0 mağlup olduğu ’u konuk etti. Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisinin olmadığı karşılaşma 0-0 sonuçlandı ve bu skorla Sakaryaspor, Play-Off finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada gelişen atağında sağ kanattan yapılan ortada Ali Kucik yerden vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

22. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Berk İsmail, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

42. dakikada Ferit'in pasında sağ kanattan hareketlenen Oğuz Kocabal direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.

59. dakikada Hüseyin'in şutunda savunmadan seken top Bertül'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci Oğuz gole izin vermedi.

66. dakikada Zahit'e sert bir faul yaparak ikinci sarı kartını gören Nuri Fatih Aydın, kırmızı kartla Sarıyer'i 10 kişi bıraktı.

69. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Feyyaz'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Oğuz son anda kornere çeldi.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bertül uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

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