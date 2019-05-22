22 Mayıs 2019, Çarşamba

TFF 2. LİG

Karagümrük finalde

Karagümrük finalde
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 22.05.2019

İlk maçı 1-0 kaybeden , rövanşta ve ’nın golleriyle galip gelerek; adını ’taki finale yazdırdı.

2. Lig play-off yarı final ikinci maçında , BŞB'yi konuk etti. 1-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşına hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar, 14'te Ufuk'un yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Yaşanan tartışmaların ardından topun başına geçen , takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından geriye çekilen Karagümrük hızlı hücumlarla fırsat aradı. 43'te sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde vuruşunu yapan , durumu 2-0'e getirdi. Devre bu şekilde geçilirken; ikinci yarıda gelişen ataklardan sonuç çıkmadı. 2-0'lık sonuçla finale yükselen Karagümrük, Salı günü Sakaryaspor'la final maçında karşılaşacak.
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