22 Aralık 2020, Salı

TFF 2. LİG

Şanlıurfaspor'da 18 kişi corona virüsüne yakalandı!

2. Lig ekibinde corona şoku! 18 kişi...
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 15'i futbolcu olmak üzere 18 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

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