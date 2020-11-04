04 Kasım 2020, Çarşamba

TFF 2. LİG

Ankara Demirspor'da 15 corona virüsü vakası

2. Lig ekibinde 15 Covid-19 vakası!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Misli.com 2. Lig ekiplerinden 'da 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü Mamak FK ile oynayacağımız 3. eleme turu karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testi sonucunda 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelimizin testi pozitif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

2. Lig ekibinde 23 kişinin testi pozitif! haberin devamı


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