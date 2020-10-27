27 Ekim 2020, Salı

TFF 2. LİG

Kahramanmaraşspor'da 23 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

2. Lig ekibinde 23 kişinin testi pozitif!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

'da 18'i futbolcu olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testi pozitifi çıktı. Bu nedenle yarın ve haftaya oynanacak maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden , yarın saat 15:00'te evinde Komürspor'u konuk edecekti. Dün yapılan testlerinin sonuçlarının çıkmasının ardından; 18'i futbolcu, 3'ü teknik heyet ve 2'si kulüp personeli olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonuçları nedeniyle 28 Ekim'de oynanacak Zonguldak Komürspor ile 31 Ekim'de deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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