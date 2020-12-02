02 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 2. LİG

Sakaryaspor'da 10 futbolcuda corona virüsü tespit edildi!

10 futbolcuda corona virüsü tespit edildi!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 10 futbolcusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) çıktığını açıkladı. Tatangalar'da 21 oyuncu karantina altına alındı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da 10 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı, toplam 21 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, maçı öncesi takıma Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 10 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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