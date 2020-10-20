20 Ekim 2020, Salı

TFF 2. LİG

Sarıyer - Ankara Demirspor maçına corona virüsü engeli! 14 pozitif vaka

TFF 2. Lig ekibinde 14 Covid-19 vakası!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

2. Lig 'ta Sarıyer ile arasında oynanması gereken mücadele, ev sahibi takımda 13 futbolcu ve 1 antrenörün corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig takımlarından Sarıyer'de 13 futbolcu ve 1 antrenörün korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından 'ndan () önemli bir kararı geldi. TFF, ligin 6. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü oynanması gereken Sarıyer - mücadelesinin ertelendiğini duyurdu.

Daha önce de ekiplerinden Hatayspor'un maçları aynı sebepten dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.

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