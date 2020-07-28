TFF 1. Lig'e son bilet A Spor'da!
TFF 2. Lig play-off finalinde Tuzlaspor ile Manisa FK Antalya’da karşılaşıyor. Samsun ve Bandırma’dan sonra 1. Lig’e çıkacak son takım A Spor ekranlarında belli olacak. Dev heyecan 21.00’de başlayacak ve hakem Ümit Öztürk olacak
TFF 2. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. 2. Lig play-off final karşılaşmasında Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya'da kozlarını paylaşacak. Samsunspor ve Bandırmaspor'un ardından 1. Lig'e yükselen son takımın belli olacağı maç saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
FİNALE NASIL GELDİLER?
Galip takımın gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacağı final maçında mücadele edecek Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti.
Manisa FK ise çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0, yarı finalde ise Sancaktepe FK'yi 1-0'lık skorla geçerek finale kaldı.
Daha önce hiç TFF 1. Lig'de yer almayan iki takım, geçen sene TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde karşılaşmıştı. Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Manisa FK, Tuzlaspor'u elemişti.
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