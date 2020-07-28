28 Temmuz 2020, Salı

TFF 2. LİG

TFF 1. Lig'e son bilet A Spor'da!

TFF 1. Lig'e son bilet A Spor'da!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

2. play-off finalinde Tuzlaspor ile Manisa FK ’da karşılaşıyor. ve Bandırma’dan sonra 1. Lig’e çıkacak son takım A Spor ekranlarında belli olacak. Dev heyecan 21.00’de başlayacak ve hakem olacak

2. 'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. 2. Lig play-off final karşılaşmasında Tuzlaspor ile Manisa FK, 'da kozlarını paylaşacak. ve Bandırmaspor'un ardından 1. Lig'e yükselen son takımın belli olacağı maç saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik karşılaşmada hakem düdük çalacak.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Galip takımın gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacağı final maçında mücadele edecek Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde 'u 2-0 mağlup etti.

Manisa FK ise çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0, yarı finalde ise Sancaktepe FK'yi 1-0'lık skorla geçerek finale kaldı.

Daha önce hiç TFF 1. Lig'de yer almayan iki takım, geçen sene TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde karşılaşmıştı. Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Manisa FK, Tuzlaspor'u elemişti.

2. Lig'e yükselen son takım belli oldu! haberin devamı

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