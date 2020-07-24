24 Temmuz 2020, Cuma

TFF 2. LİG

2. Lig Play-Off heyecanı A Spor’da

2. Lig Play-Off heyecanı A Spor’da
TFF 2. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.07.2020

1. ’e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor’da kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaları haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

1. 'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. yarı finalinde 20.00'de Ankara Demir ile Tuzla kapışacak. 22.00'da ise yarı finalinde Manisa FK ile Sancaktepe karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 2. LİG HABERLERİ
TFF 2. Lig'de yarı finalistler belli oldu! İşte eşleşmeler GOLLERİ İZLEYİN TFF 2. Lig'de yarı finalistler belli oldu! İşte eşleşmeler (GOLLERİ İZLEYİN)
2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da! 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör