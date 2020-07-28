TFF 2. Lig'de play-off final maçında Tuzlaspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Tuzlaspor, penaltılar sonucunda Manisa FK'yı mağlup etti ve TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor ve yarı finalde Sancaktepe'yi eleyerek finale kalan Manisa Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselmek için Ankara Demir'i saf dışı bırakan Tuzlaspor'la karşılaştı.

Antalya Stadı'nda oynana finalde 120 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini mağlup eden Tuzlaspor adını TFF 1. Lig'e yazdırdı.

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