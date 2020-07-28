29 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 2. LİG

Tuzlaspor 5-4 Manisaspor FK l MAÇ SONUCU

Tuzlaspor TFF 1. Lig'de
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 28.07.2020

TFF 2. Lig'de play-off final maçında ile FK karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Tuzlaspor, penaltılar sonucunda Manisa FK'yı mağlup etti ve 'e yükselen son takım oldu.

TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor ve yarı finalde Sancaktepe'yi eleyerek finale kalan Manisa Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez 'e yükselmek için Ankara Demir'i saf dışı bırakan 'la karşılaştı.

Antalya Stadı'nda oynana finalde 120 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini mağlup eden Tuzlaspor adını TFF 1. Lig'e yazdırdı.

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