21 Temmuz 2020, Salı

TFF 2. LİG

TFF 2. Lig'de yarı finalistler belli oldu! İşte eşleşmeler

TFF 2. Lig'de yarı finalistler belli oldu! İşte eşleşmeler GOLLERİ İZLEYİN
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

2. Lig play-off çeyrek finalinde Manisa FK, İnegölspor'u 3-0, Sancaktepe 'u 3-1, Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 ve Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiler. Play-off yarı finalinde Sancaktepe ile Manisaspor ve Ankara Demirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

2. Lig'de heyecan play-offlarda oynanan maçlarıyla devam etti. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılamalarda Manisa FK, Sancaktepe, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı finalde Sancaktepe ile Manisaspor ve Ankara Demirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. 2. Lig play off yarı final mücadeleleri 24 Temmuz Cuma, final maçı ise 28 Temmuz Salı günü oynanacak ve karşılaşmalar A Spor'dan canlı yayınlanacak.

HEKİMOĞLU TRABZON 1-3 SANCAKTEPE

TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde ile Sancaktepe kozlarını paylaştı. 'da oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede Sancaktepe, rakibini 57. dakikada Can Erdem, 62. dakikada Hamza Ok( p) ve 90+5. dakikada Ahmet Sivri'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Hekimoğlu Trabzon 0-1 Sancaktepe

GOL | Hekimoğlu Trabzon 0-2 Sancaktepe

GOL | Hekimoğlu Trabzon 1-2 Sancaktepe

GOL | Hekimoğlu Trabzon 1-3 Sancaktepe

MANİSA FK 3-0 İNEGÖLSPOR

2. Lig Play-off çeyrek finalinde Manisa FK, Antalya'da oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede İnegölspor'u 6. dakikada Umut Kaya, 10. dakikada Erhan Kara ve 72. dakikada Sertaç Çam'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek yarı final vizesini kaptı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Manisa FK 1-0 İnegölspor

GOL | Manisa FK 2-0 İnegölspor
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