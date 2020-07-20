TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Manisa FK, İnegölspor'u 3-0, Sancaktepe Hekimoğlu Trabzon'u 3-1, Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 ve Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiler. Play-off yarı finalinde Sancaktepe ile Manisaspor ve Ankara Demirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig'de heyecan play-offlarda oynanan çeyrek final maçlarıyla devam etti. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılamalarda Manisa FK, Sancaktepe, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı finalde Sancaktepe ile Manisaspor ve Ankara Demirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. 2. Lig play off yarı final mücadeleleri 24 Temmuz Cuma, final maçı ise 28 Temmuz Salı günü oynanacak ve karşılaşmalar A Spor'dan canlı yayınlanacak.

HEKİMOĞLU TRABZON 1-3 SANCAKTEPE

TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe kozlarını paylaştı. Antalya'da oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede Sancaktepe, rakibini 57. dakikada Can Erdem, 62. dakikada Hamza Ok( p) ve 90+5. dakikada Ahmet Sivri'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

MANİSA FK 3-0 İNEGÖLSPOR

2. Lig Play-off çeyrek finalinde Manisa FK, Antalya'da oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede İnegölspor'u 6. dakikada Umut Kaya, 10. dakikada Erhan Kara ve 72. dakikada Sertaç Çam'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek yarı final vizesini kaptı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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