17 Temmuz 2020, Cuma

TFF 2. LİG

TFF 2. ve 3. Lig play-off maçları Aspor'da

TFF resmen duyurdu! Play-off maçları Aspor'da
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

, 2020 tarihleri arasında 'da oynanacak olan 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçlarının A Spor'dan yayınlanacağını duyurdu.

'ndan yapılan açıklamada 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklama

2020 tarihleri arasında 'da oynanacak 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Tüm müsabakaların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı. Aynı saatte başlayan müsabakalar ise dönüşümlü olarak ekranlara gelecek.

2. Lig ve 3. Lig play-off fikstürü açıklandı haberin devamı

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