Türkiye'nin işitme engelli ilk profesyonel futbolcusu: Fırat Kaya

Tokatspor'da forma giyen Fırat Kaya, Türkiye'de profesyonel liglerde forma giyen ilk işitme engelli futbolcu olarak tarihe geçmiş durumda...

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor'da forma giyen Fırat Kaya'yı diğerlerinden ayıran çok özel bir durumu var...

Tokatsporlu Fırat Kaya, Türkiye profesyonel liglerinde forma giyen ilk işitme engelli futbolcu. Forvette ve her iki kanatta da forma giyebilen Fırat Kaya, engellerin sadece düşüncelerde olduğunu, hayatta aşılamayacak hiçbir engel olmadığını gösteriyor.

TOKATSPORLU FIRAT KAYA KİMDİR?

1995 yılında Almanya'da doğan Fırat Kaya, futbol hayatına da aynı ülkede yer alan VfR Mannheim takımında başladı. Daha sonra Eintracht Plankstadt ile profesyonel olan Fırat Kaya sırasıyla Mannheim, Nellmersbach, Giengen, Schwabisch Hall, 04 Schwabach ve Kornburg formaları giydi. Son olarak yeniden döndüğü Schwabisch Hall'dan Ocak ayında Tokatspor'a transfer olan Fırat Kaya, bu sezon Tokatspor'la 3 lig maçına çıktı.

Almanya'da aynı zamanda İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen Fırat daha sonra milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve Avrupa Şampiyonu olan takımın da önemli bir parçasıydı.