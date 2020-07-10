Ankara Demirspor futbol şubesini kapatıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldıklarını ve futbol şubesinin de kapatılacağını duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.

Kulübün yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

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