10 Temmuz 2020, Cuma

TFF 2. LİG

Ankara Demirspor futbol şubesini kapatıyor

TFF 2. Lig ekibinden şok karar! Futbol şubesi kapatılıyor
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

2. Lig ekiplerinden , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldıklarını ve şubesinin de kapatılacağını duyurdu.

2. Lig ekibi ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.

Kulübün yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

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