27 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 2. LİG

Utaş Uşakspor'da Yozgatlı dönemi

Utaş Uşakspor'da Yozgatlı dönemi
TFF 2. LİG
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

2'nci Lig 'ta evinde Gümüşhanespor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayıran , göreve sezon sonuna kadar 'yı getirdi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'la bir araya gelen bu hafta Sancaktepe Belediyespor deplasmanında takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Futbolculuk kariyerinde milli takımla birlikte , ve formalarını terleten Yozgatlı, bu sezon başında anlaştığı 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor'da ilk teknik adamlık deneyimini yaşadı.

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