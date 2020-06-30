TFF'den corona virüsü kararı! 2. Lig ve 3. Lig...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerde kalan maçların corona virüsü salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verdi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi, Riva'da bugün, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımı ile bir toplantı yapmıştır.
Toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu'na bırakmıştır. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynanmamasına karar vermiştir.
TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
Türkiye Futbol Federasyonu
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