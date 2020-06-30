30 Haziran 2020, Salı

TFF 2. LİG

TFF'den corona virüsü kararı! 2. Lig ve 3. Lig...

TFF'den corona virüsü kararı! 2. Lig ve 3. Lig...
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

(), 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerde kalan maçların corona virüsü salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verdi.

'den yapılan açıklama şu şekilde:

ile 2. ve 3. yönetimi, Riva'da bugün, TFF Başkanı , TFF 1. Başkan Vekili , Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı , yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımı ile bir toplantı yapmıştır.

Toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu'na bırakmıştır. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto 'lerinin oynanmamasına karar vermiştir.

TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu

TFF'den 2. ve 3. Lig için karar çıktı

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