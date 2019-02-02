02 Şubat 2019, Cumartesi

TFF 2. LİG

Gakgoş’ta rekor imza

Gakgoş’ta rekor imza
TFF 2. LİG
Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 Giriş Tarihi: 02.02.2019

Tahtayı transferin son anlarında açtıran 20 oyuncuya imza attırarak gövde gösterisi yaptı.

tarafından yönetilen , transfer engelinin kaldırılmasının ardından ara transfer döneminin bitimine 1 saat kala şov yaptı. 18 yeni ismi renklerine bağlayan Gakgoşlar, kulüpten ayrılan ve Lamine Diarra'yı da getirdi. Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu, "Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yaptığımız 20 transfer ile Elazığspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.


OYUNCU GELDİĞİ TAKIM
Abdulkadir Kayalı (28) Giresunspor
Muhammed Ildiz (27) Giresunspor
A, Burak Solakel (36) Fethiyespor
A. Sabri Fener (26)
Boubacar Traore (20) Adana Demir
C. Bekamenga (32) BB Erzurum
Cengizhan Akgün (20) Gençlerbirliği
D. Sahan Kaynak (20) Yeni Malatya
Gökhan Akkan (20) Yeni Malatya
Mustafa Eskihellaç (21) Yeni Malatya
Emir Gökçe (28) Karagümrük
Murat Ceylan (30) Karagümrük
Serdar Özbayraktar (37) Karagümrük
Yiğitcan Erdoğan (34) Karagümrük
Naci Kırlankıçoğlu (22) Kayserispor
Rüştü Hanlı (22) Bursaspor
Serge Akakpo (31) Arsenal Kiev
Tufan Kelleci (25) Gümüşhane
Kadir Bekmezci (33) Takıma geri döndü
Lamine Diarra (35) Takıma geri döndü

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