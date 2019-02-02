Gakgoş’ta rekor imza

Tahtayı transferin son anlarında açtıran Elazığspor 20 oyuncuya imza attırarak gövde gösterisi yaptı.

Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor, transfer engelinin kaldırılmasının ardından ara transfer döneminin bitimine 1 saat kala şov yaptı. 18 yeni ismi renklerine bağlayan Gakgoşlar, kulüpten ayrılan Kadir Bekmezci ve Lamine Diarra'yı da getirdi. Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu, "Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yaptığımız 20 transfer ile Elazığspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.





OYUNCU GELDİĞİ TAKIM

Abdulkadir Kayalı (28) Giresunspor

Muhammed Ildiz (27) Giresunspor

A, Burak Solakel (36) Fethiyespor

A. Sabri Fener (26) Adana Demir

Boubacar Traore (20) Adana Demir

C. Bekamenga (32) BB Erzurum

Cengizhan Akgün (20) Gençlerbirliği

D. Sahan Kaynak (20) Yeni Malatya

Gökhan Akkan (20) Yeni Malatya

Mustafa Eskihellaç (21) Yeni Malatya

Emir Gökçe (28) Karagümrük

Murat Ceylan (30) Karagümrük

Serdar Özbayraktar (37) Karagümrük

Yiğitcan Erdoğan (34) Karagümrük

Naci Kırlankıçoğlu (22) Kayserispor

Rüştü Hanlı (22) Bursaspor

Serge Akakpo (31) Arsenal Kiev

Tufan Kelleci (25) Gümüşhane

Kadir Bekmezci (33) Takıma geri döndü

Lamine Diarra (35) Takıma geri döndü