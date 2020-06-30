01 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 2. LİG

Samsunspor 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Samsunspor 55'inci yaşını kutladı
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

, ve meşalelerle kuruluşunun 55. yıl dönümünü kutladı. Saat 20.55'te başlayan kutlamalarda ilk meşaleyi teknik direktör 'nde yaktı.

'un kuruluşunun 55'inci yıl dönümü kutlamaları saat 20.55'de 'nden atılan ile başladı. Teknik direktör 'ın tesislerde ilk meşaleyi yakmasının ardından taraftarlar de evlerindeki balkonlardan, sokaklardan ve sitelerden kırmızı renkli meşaleler yakarak kutlamalara ortak oldu. Bazı taraftarlar da Nuri Asan Tesisleri'ne geldi.

Şampiyonluğun da özel bir günde geldiğini belirten Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Nice 55'inci yıllara. Bu kutlamalarla birlikte 'e çıkışın ilk bölümünü tamamlamış olduk. Seneye de inşallah şampiyon olup, bu güzel şehre Süper Lig'deki geçmişte yaşadığı o güzel günleri tekrar yaşatmak istiyoruz. Bütün amacımız bu. Bu şehre, bu taraftara verilmiş sözlerimiz var. 55'inci yılımızda şampiyonluğun ilan edilmesi bizim için ayrı bir keyif oldu. Amacımız Süper Lig'de ses getiren, Türk futboluna damga vuran Samsunspor'un bu yolculuğuna en hızlı şekilde devam ettirebilmek. O yüzden bundan sonra çok çalışacağız" dedi.




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