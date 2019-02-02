02 Şubat 2019, Cumartesi

TFF 2. LİG

Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4

Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 02.02.2019

2. Lig 'ta 20. hafta maçında Manisaspor sahasında 'a 4-0 mağlup oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Burak Olcar xx, Onur Tanrıverdi xx, Tuncay Ercan xx

Manisaspor: Deniz x, Berk x, İlkay x, Ömer x, Okan x, Kemal x(Emir Tahir dk. 46 x), Bayram xx, Mevlütcan (Anıl dk. 57 x), Gökhan x (Süleyman dk. 87 ?), Fatih x, Atakan x

: Ersin xx, Kerem xx, Murat xxx (Caner dk. 67 xx), Tayfun xx, Emrah xxx (Tayfur Emre dk. 77 xx), Oğuzhan Kayar xx,

Fatih xxx, Nuri Melih xx, Muhammed Rıdvan xx ( dk. 46 xx), Semih xx, Hikmet xxx

Goller: Emrah (dk. 4, 32 ve 45), Murat (dk. 53) (Utaş Uşakspor)

Sarı kartlar: Ömer (Manisaspor), Oğuzhan Yıldırım, Caner (Utaş Uşakspor)

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