Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 20. hafta maçında Manisaspor sahasında Utaş Uşakspor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı
Hakemler: Burak Olcar xx, Onur Tanrıverdi xx, Tuncay Ercan xx
Manisaspor: Deniz x, Berk x, İlkay x, Ömer x, Okan x, Kemal x(Emir Tahir dk. 46 x), Bayram xx, Mevlütcan (Anıl dk. 57 x), Gökhan x (Süleyman dk. 87 ?), Fatih x, Atakan x
Utaş Uşakspor: Ersin xx, Kerem xx, Murat xxx (Caner dk. 67 xx), Tayfun xx, Emrah xxx (Tayfur Emre dk. 77 xx), Oğuzhan Kayar xx,
Fatih xxx, Nuri Melih xx, Muhammed Rıdvan xx (Oğuzhan Yıldırım dk. 46 xx), Semih xx, Hikmet xxx
Goller: Emrah (dk. 4, 32 ve 45), Murat (dk. 53) (Utaş Uşakspor)
Sarı kartlar: Ömer (Manisaspor), Oğuzhan Yıldırım, Caner (Utaş Uşakspor)
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