İnegölspor'da 2 corona virüsü vakası! Kulüp müdürü ve...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan İnegölspor'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası yaşandı. Bordo-beyazlılarda kulüp müdürü Yavuz Memiş ve takım masörü Ergülü Altunkaya'nın corona virüsü testi pozitif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlatılmasına yönelik aldığı kararın ardından sağlık kontrolüne giren İnegölspor Kulübü Müdürü Yavuz Memiş ve takım masörü Ergülü Altunkaya'nın corona virüsü testi pozitif çıktı.
İnegölspor Basın Sözcüsü Özgür Gürbüz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Öncelikle camiamıza ve çalışanlarımıza çok geçmiş olsun. 2 çalışanımızın Covid 19 sonuçlarının pozitif çıkması hasebiyle gerekli tektik yapılması ve dezenfekte işlemleri için toplanma günümüz pazartesi gününe ertelenmiştir. Hiç bir çalışanımız ve futbolcu kardeşlerimizin yaşamlarını tehlikeye atmamak adına gerekli özeni gösterdiğimizi bildirmek isterim."
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